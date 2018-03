Dries Mertens, attaccante del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni al portale DHnet.be. Ecco alcuni passaggi chiave del suo intervento:

In inverno hai vissuto un momento in cui non hai segnato per nove partite. Adesso ha fatto sette gol nelle ultime nove, come te lo spieghi?

"Onestamente: ho avuto qualche giorno di riposo, a fine anno ero stanco. Poi non sono stato bene ed i giorni di vacanza non hanno fatto che bene"

Visto il finale di stagione che ti aspetta con il Napoli, non hai il timore di arrivare sulle ginocchia al Mondiale?"Noi siamo dei professionisti, ci riposeremo dopo la Coppa del Mondo. Siamo abbastanza 'anziani' da arrivare al meglio alla competizione, e spero di giocare al top in tutte le settimane che mancano""Lo vogliamo davvero, siamo tornati a due punti dalla. Speriamo che questo momento possa continuare, ci mancano nove finali: è un sogno per noi e lo è anche per la città di Napoli. E' bello, ma è una cosa che aggiunge pressione e noi speriamo che possa essere decisiva"