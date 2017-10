La Gazzetta dello Sport esalta Dries Mertens: "Poco più di un anno, dunque, per mettere insieme una serie di numeri, sconvolgente. Con la rete segnata al Sassuolo, la decima in 11 giornate, Mertens ha raggiunto, complessivamente, quota 42 gol in 52 gare giocate da centravanti: una media di 0,81 reti a partita, che lo sistema tra i migliori attaccanti del calcio europeo. Domenica, a Verona, Dries Mertens vivrà un’altra emozione, giocherà la partita numero 500 in carriera, un traguardo che s’è costruito tappa dopo tappa, partendo dall’Eendracth Aalst, in Belgio, per poi continuare con L’Agovv Apeldoorn, l’Utrecht e il Psv Eindhoven, dove viene osservato da Riccardo Bigon, l’allora direttore sportivo, che ne contratta l’acquisto"