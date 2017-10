Secondo il Corriere del Mezzogliorno, Manchester United, Arsenal, Chelsea e Barcellona sono già sulle tracce di Dries Mertens, un centravanti duttile, che in qualsiasi momento può ritornare sulla fascia, al ruolo originario. Il Napoli intanto si gode il suo campione, amato in città anche per i comportamenti fuori dal campo. La clausola di Mertens si avvicina a 30, è di 28 milioni di euro, naturalmente è valida solo per l’estero.