Dries Mertens, attaccante del Napoli, ha parlato a Sky Sport UK: "Sono molto contento di esser stato inserito fra i candidati al Pallone d'Oro. Se un giorno venissi a giocare in Inghilterra? Mi trovo molto bene in Italia, sono felice. Magari un giorno...".



Poi è tornato a parlare della sfida al Manchester City in Champions League:

"Non sono inarrestabili, perché nella partita de San Paolo casa abbiamo giocato veramente bene e abbiamo avuto le possibilità di fare il 3-2 e non abbiamo segnato. Loro pochi secondi dopo invece hanno fatto il 3-2, come se gli avessimo dato la scossa. Credo sia un'ottima squadra che sta funzionando e sta facendo molto bene, ma come ogni squadra si fermerà un giorno".