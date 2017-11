Dries Mertens ha parlato in conferenza stampa dal ritiro della nazionale belga alla vigilia del match contro il Messico



"Sono stato meno bravo nelle ultime due partite con il Belgio, è vero. Ma questa posizione in cui mi fanno giocare mi si adatta bene, non mi lamento. E' bello giocare due partite in casa contro due buone squadre".



Sui sistemi di gioco. "Qualunque sia il sistema, i giocatori devono fare la differenza. In questo momento devo pensare al modulo utilizzato qui in Nazionale, il 3-4-2-1"



Su Nainggolan. "Tutti lo vedono come un trequartista, ma per me resta una mezzala. Sono molto contento del suo ritorno, come tutti lo vedo giocare ogni settimana, questo è un grande giocatore perché dà tutto in campo".



Il record di goal con il Napoli? "Perchè no, non mi dispiacerebbe".



Sulla passione dei tifosi del Napoli. "A Napoli c'è il dodicesimo uomo in campo, i tifosi. Questo è anche il successo della nostra squadra. C'è un grande tifo, è bello così. Con questa maglia ho imparato a gestire la pressione nel tempo. La gente non capisce che è diverso giocare con la maglia della Nazionale o del club".



Sulla possibile stanchezza. "Mi sono sempre lamentato per giocare tutte le partite. Adesso le voglio giocare davvero tutte".



In cosa sono cresciuto di più? "Nella voglia di raggiungere un obiettivo".