L'attaccante del Napoli Dries Mertens è intervenuto a Radio Kiss Kiss e ha parlato in questi termini dell'arrivo dall'Ajax dell'esterno offensivo Amin Younes: "Younes è un giocatore molto forte che punta e salta l'uomo. E' un bell'acquisto per il Napoli. Ci può dare una mano". Sul Var e il sospirato ritorno al gol nell'ultimo turno di campionato: "Il Var? Posso solo dire che fino ad ora ha aiutato tanto il calcio e che non è facile prendere una decisioni in pochi secondi. L'astinenza al gol è stata lunga, 85 giorni sono troppi, ma per fortuna la squadra ha fatto sempre bene. Io però voglio essere importante per la squadra e fare gol, per questo quello di Bergamo è stato particolarmente bello e liberatorio".



Il belga ha poi parlato degli obiettivi di stagione e della possibilità di giocare anche in un ruolo differente: "Si entra nella fase più importante della stagione, ma non dobbiamo guardare troppo in avanti. Cosa prometto in caso di scudetto? Non saprei, magari si può organizzare una grande festa per tutta la città, una festa che duri cinque giorni. Se tornerà sulla fascia con il rientro di Arek? Non lo so, vediamo...".