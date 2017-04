Quando sei bambino, hai un sinistro magico e un pallone come tuo miglior amico, un papà operaio in un'acciaieria e una mamma che fa la donna delle polizie, chiudi gli occhi e sogni. Sogni di fare del calcio la tua vita, sogni di fare 500 gol in carriera, sogni di vestire la maglia di un club glorioso. La vita di Lionel Messi è un sogno: a 11 anni gli viene diagnosticata una forma di ipopituitarismo, nessuno può pagargli le cure... poi arriva il Barcellona: firma il primo contratto su un tovagliolo, le cure gli vengono pagate e diventa calciatore. E ieri si è chiuso un ideale cerchio: 500 gol con la maglia blaugrana. Contro il Real. In un clasico caldo. Che ha riaperto la Liga. E fanno 23 contro le merengues, record di gol nella sfida più sentita di Spagna. Oggi, in onore de la Pulga, La Classifica di CM elenca i suoi 10 gol più belli contro il Real.



DAL 19 AL 10 - E' sempre una questione di numeri. Con il 19 o il 10 sulle spalle la storia non cambia: è sempre gol, e sono 23. Dalla prima volta che ha bucato il Real Madrid, il 10 marzo 2007, con una tripletta al Camp Nou, alla doppietta di ieri sera, passando per la serpentina del Bernabue al pallonetto che ha superato Casillas e schiantato Cannavaro sul palo. Lionel Messi entra, ulteriormente, nella storia. Anzi, la dribbla...



































minuto 4:00





min. 2:18





@AngeTaglieri88