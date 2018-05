"May the fourth". 4 maggio in inglese. Ma anche... "May the Force be with you", semplicemente "Che la forza sia con te". E da quel lontano 1977, anno di uscita del primo capitolo di Guerre Stellari, il 4 maggio è lo Star Wars Day. Yoda, Ian Solo, Dart Fener, Obi-Wan, Luke Skywalker, la principessa Leila, Chewbe, R2-D2, C-3PO e tutti gli altri: è il giorno giusto per dare sfoggio della propria passione per la saga creata da George Lucas. E anche nel calcio...



Dal Bayern al Barcellona, passando per la Fiorentina e tanti altri club: tutti, oggi, vogliono onorare Guerre Stellari/Star Wars, a pochi giorni, tra l'altro, dall'uscita di Solo, spin-off dedicato proprio al capitano del Millennium Falcon e alla sua spalla, Chewbecca. "Che la forza sia con te", "May the Force be with you", "May the fourth", 4 maggio. Buono Star Wars Day a tutti.