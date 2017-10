Barcellona-Olympiakos, decimo minuto di gioco: Lionel Messi, inquadrato dalle telecamere, estrae qualcosa dal calzettone. Poi, la mette in bocca e mastica. Un chewing-gum? Ipotesi improbabile, visto che, nelle immagini successive, la Pulce non sembra più avere nulla sotto i denti. In molti hanno provato a darsi una risposta: "Una pastiglia per i suoi problemi di stomaco, magari", ha teorizzato qualcuno. Poi il tecnico Valverde parlando a Radio Catalunya ha detto la sua sulla "pillola di glucosio". "Davvero?Se dopo averla presa ha fatto gol... ne prenda di più!". Il mistero, tuttavia, resta da svelare: magari, se ne occuperà proprio Leo in prima persona.