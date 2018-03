Le porte della nazionale argentina per Paulo Dybala non sono chiuse, ma quasi. Dopo le parole del commissario tecnico, Jorge Sampaoli, che ha aperto alla sua chiamata ("è ancora molto presente nella mia testa, continuo a considerarlo"), oggi ha parlato in conferenza stampa Leo Messi, che ha usato parole molto chiari sulla Joya.



'GIOCA COME ME' - "Ho parlato con Paulo - le parole della Pulce -, quello che ha detto ("è difficile giocare con Messi", ndr) è la verità. Lui nella Juventus gioca come me, cerchiamo gli stessi spazi in campo. Con me nell'Argentina ha giocato in una posizione più defilata sulla sinistra, a cui non è abituato. È più difficile per noi ricoprire quel ruolo, a destra invece ci troviamo bene perché possiamo tagliare verso il centro e abbiamo tutto il campo. Io mi muovo molto poco sulla fascia sinistra, la verità è che ho capito Paulo e non c'era nulla da chiarire".