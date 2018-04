Il Kaiser de Michoacan sta per appendere le scarpette al chiodo. Il 20 aprile Rafa Marquez giocherà la sua ultima partita da professionista. Il 39enne difensore messicano, come scrive il quotidiano Record, scenderà in campo l'ultima volta con la maglia dell'Atlas, dove ha debuttato nel 1996, nel derby di Guadalajara contro il Deportivo. Portato in Europa nel 1999 dal Monaco, ha poi vestito - dal 2003 al 2010 - la maglia del Barcellona vincendo per due volte la Champions e in 4 occasioni la Liga. Poi New York Red Bulls e Leon prima della parentesi italiana all'Hellas Verona nella stagione 2014-15 e il definitivo ritorno in Messico.