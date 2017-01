Colpo di mercato del Messina, che a gennaio porta a casa... una stufa. Parametro zero a bilancio, ma a pagarlo è stato Cristiano Lucarelli, tecnico del cub siciliano. Al rientro dalla sosta natalizia, l'ex attaccante di Parma, Napoli, Lecce, Torino e Shakhtar, tra le altre, ha trovato gli spogliatoio ghiacchiati e per non perdere tempo ha comprato, di tasca sua, una stufa per riscaldare il tutto.



Queste le parole del presidente del Messina, Natale Stracuzzi: "È stata un’iniziativa dell’allenatore, non è vero che non ci sono soldi per comprare una stufa visto che ne abbiamo spesi molti di più per portare la squadra in ritiro. Se lo avessimo saputo, lo avremmo fatto noi…". Intanto si è mosso Lucarelli, in prima persona. Per scaldare però il pubblico, ci vorrà qualcosa di diverso.