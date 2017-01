Giandomenico Mesto, ex giocatore del Napoli ed attualmente al Panathinaikos, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di "Radio Crc": “Mi trovo bene, ci sono stati alti e bassi, io ero arrivato con Stramaccioni, ma quando i risultati non arrivano il primo a pagare è l’allenatore. Coppa Italia? Il risultato fu straordinario, anche se tutto quello che successe, l’attesa negli spogliatoi, sono cose che non si dimenticano e non puoi goderti pienamente anche quella tensione del pre-partita per un evento così importante. Non sapevamo la verità, c’erano tante voci, alcuni esageravano, altri minimizzavano. Vincemmo la partita e alzammo il trofeo per tutti i tifosi presenti”.

Poi Mesto aggiunge : “Napoli di Sarri? E’ spettacolare, ho visto l’ultima gara e fa invidia non poterne far parte per quanto gioca bene. E’ vero, c’è la possibilità che io possa giocare al San Paolo contro il Napoli. E’ solo un’ipotesi al momento: non è detto che diventi un calciatore del Palermo. Mi sento in forma e pronto per giocare”.