Juventus e Napoli seguono Thomas Meunier, che in un'intervista a Canal+ non chiude all'addio al Psg: "Se sarò ancora a Parigi l'anno prossimo? Ora devo dire sì, ma al momento non ho avuto contatti con la dirigenza e l'attuale allenatore, non abbiamo comunicato davvero a riguardo e penso che aspetteremo il termine della stagione per mettere le cose in chiaro e vedere quale sarà il loro progetto. Sono stato paziente, ho atteso, ma non ho più 18 anni e sono in un'età in cui ho bisogno di giocare e impormi in una squadra. Se sarà al Psg bene, se no sarà da un'altra parte...".