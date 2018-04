Max Meyer rompe il silenzio, il centrocampista spiega alla Bild i motivi che lo hanno spinto a rifiutare il rinnovo con lo Schalke 04 (contratto in scadenza al termine di questa stagione): "Non sono preoccupato per il denaro, altrimenti avrei accettato la seconda offerta migliorata che mi è stata fatta dal club. Semplicemente non voglio continuare a stare nello Schalke e lavorare con Christian Heidel (ds del club di Gelsenkirchen, ndr). Solo questo. Ultimamente mi sento anche bullizzato. Non volevo parlarne pubblicamente, ma dopo tutte le falsità che sono uscite non potevo più stare zitto. Adesso molti potranno capire come ho trascorso gli ultimi due anni allo Schalke".