Nell'era dei social nel mondo del pallone anche un piccolo gesto come quello di mettere un "mi piace" ad un commento o ad un post può lanciare un messaggio importante per il futuro dei calciatori. E' il caso di Milan Skriniar, difensore sotto contratto con la Sampdoria, ma al centro di una trattativa importantissima con l'Inter per il passaggio in nerazzurro in vista della prossima stagione.



IL MI PIACE GALEOTTO - Skriniar, infatti, ha postato sul proprio profilo instagram una foto dell'allenamento della nazionale slovacca impegnata nell'Europeo Under 21 (in cui può passare come seconda ai danni dell'Italia). Tanti sono stati i messaggi di incoraggiamento dei tifosi nerazzurri tra cui uno in particolare che, postando tanti pallini nerazzurri ha commentato: "Ti aspettiamo". Skriniar non ci ha pensato su due volte e ha messo Mi Piace al commento lanciando un segnale importante anche in ottica di una trattativa vicinissima alla conclusione.



I DETTAGLI - Inter e Sampdoria hanno da tempo impostato la trattativa sulla base di una valutazione, fatta dai blucerchiati, di circa 25 milioni di euro per il cartellino di Skriniar. L'Inter vuole inserire il cartellino di Caprari nell'operazione e valutarlo 15 milioni di euro per segnare una bella plusvalenza a bilancio. Nella serata di ieri il ds nerazzurro Piero Ausilio e Antonio Romei l'avvocato e braccio destro di Ferrero per la Samp, hanno trattato a lungo a cena e nella serata di lunedì ci sarà un nuovo incontro per chiudere l'affare. Skriniar il suo segnale lo ha già dato.