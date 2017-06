Fabrizio Miccoli parla a Pianeta Lecce dei giovani attaccanti in mostra nel calcio italiano e in particolar modo di Moise Kean, autore di un brutto errore dal dischetto nella semifinale scudetto Primavera tra Juventus e Fiorentina. “Diciamo che sicuramente i tempi sono cambiati, ma se uno ha come caratteristiche l’istintività, il colpo, la genialità, ci sta anche di fare quello che ha fatto Kean”, dichiara Miccoli a proposito del talento bianconero: “Io penso che la società si sia incazzata, perché comunque era una semifinale contro la Fiorentina, grande rivale della Juve. Sono anni che non vincono il campionato Primavera, quindi penso che la società si sia arrabbiata molto. Adesso sicuramente i giovani pensano ad altre cose, piuttosto che a concentrarsi solo sul calcio”.