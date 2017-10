Due foto e un video che lasciano poco all'immaginazione. E' così che Michelly Sander, la nuova fidanzata di Andrea Petagna, sta conquistando i social network. Mora con un fisico da urlo Michelly non ha paura di mostrarlo come dimostrano le ultime due foto pubblicate sul proprio profilo instagram.



Prima un video con vestito trasparente e brillante in cui mette in luce i due tatuaggi fatti con il vecchio fidanzato. E poi una foto con una camicetta bianca messo senza reggiseno e che lascia vedere tutto. Così tanto da far scatenare la reazione di Petagna che dopo essere stato tirato per la giacchetta dai follower ha commentato con un laconico: "Copriti!". Ecco Michelly in tutto il suo splendore nella nostra gallery.