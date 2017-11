L'ex attaccante della Roma Mido ha parlato in questi termini del futuro dell'attaccante classe '92 del Liverpool Mohamed Salah: "Ricordo che i tifosi dei Reds ridevano di me quando, 3 anni fa, definii Salah dieci volte più forte di Sterling. Ora si è visto chi aveva ragione. Secondo me, non resterà a lungo nel Liverpool e presto se ne andrà al Real Madrid". Il contratto di Salah scade a giugno 2022.