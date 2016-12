Rafael van der Vaart, ex Ajax, Tottenham, Real Madrid e Amburgo, ora al Midtjylland, svela di aver rifiutato la corte del Barcellona: "Quando avevo 16 anni mi chiamò il Barcellona. Ma io non ho avuto bisogno nemmeno di pensarci troppo: sono voluto restare all'Ajax per raggiungere i successi con quella maglia. Questo è il mio consiglio ai giovani, devono mostrare prima un buon livello costante nel nostro campionato, per poi magari fare il grando salto".