Facebook ha fatto 13. Era il 4 febbraio 2004 quando Mark Zuckerberg lanciava in rete il social network che ha cambiato la sua vita e un po' anche le abitudini di tutti noi. In questi giorni, proprio in occasione del compleanno di Facebook, sui nostri profili spopolano i video con le foto degli amici e l'hashtag #FriendsDay. Pazienza se in realtà la giornata mondiale dell'amicizia è il 30 luglio: potere del web... In ogni caso l'amicizia è uno dei sentimenti più sinceri e genuini della vita. Che nasce spontaneamente quando si fa gruppo come a scuola e a lavoro, oppure negli sport di squadra. Solo chi ha giocato può capire il legame speciale che si sviluppa tra compagni, i quali condividono tutto, aiutandosi l'un l'altro per raggiungere insieme un obiettivo comune.



CARO AMICO - La storia del calcio è ricca di begli esempi. A partire da chi purtroppo non c'è più come gli interisti Picchi e Facchetti o lo juventino Scirea, grande amico di Zoff. Restando in tema di derby d'Italia, sullo sponda nerazzurra come dimenticare Berti-Serena, Fontolan-Ruben Sosa, Zanetti-Cambiasso o Ronaldo-Vieri. Quest'ultimo ha legato molto pure con Brocchi e Inzaghi, nonostante la concorrenza per un posto in Nazionale. In casa Juve non si possono non citare Del Piero-Di Livio e Montero, che sfidò gli ultras per difendere Zidane e aiutò Pessotto in un momento difficile. Fino ad arrivare a Zaza e Morata. Più "moderni" come gli atalantini Petagna-Gomez e i francesi Pogba-Griezmann, che Mourinho vuole unire al Manchester United. Tra chi gioca ancora Totti e Cassano hanno avuto un rapporto di odio-amore, a differenza degli inseparabili Ibrahimovic-Maxwell e Piqué-Fabregas. Tra i dirigenti vantano il legame più forte Preziosi e Galliani, che al Milan compose la coppia d'attacco Weah-Marco Simone. Tornando ancora indietro nel tempo, Maradona arrivò a Napoli insieme a Bagni vincendo il primo scudetto nella storia del club partenopeo. Impresa riuscita anche alla Sampdoria con Vialli e Mancini, che scoppiò in lacrime quando il suo gemello del gol passò alla Juventus. Altri tempi, altro calcio: nostalgia canaglia.