L'Inter forma i giovani meglio di qualunque altra squadra in Italia: è questo quello che emerge dallo studio pubblicato dal Cies, che ha stilato due elenchi riguardanti i migliori club formatori d'Europa considerando quanti ragazzi cresciuti tra i 15 e i 21 anni giochino ora a grandi livelli. Un elenco riguarda i cinque campionati principali: con 23 giocatori che vi militano i nerazzurri si piazzano al sesto posto, alle spalle di Real Madrid (41), Barcellona (34), Lione (31), Athletic Bilbao (29) e Manchester United (28). Tanta Italia in questa lista: il Milan (22) è nono, la Roma (20) è quindicesima, seguono Atalanta (trentaquattresima a 15), Fiorentina (quarantquattresima a 13) e Lazio (cinquantaduesima a 11). Non figurano nell'elenco invece la Juventus e il Napoli.



Allargando lo studio a tutti i campionati europei invece spicca l'Ajax con i 71 giovani formati, seguito da Dinamo Zagabria (67) e Partizan Belgrado (61). L'Inter, unica italiana presente, perde molte posizioni e si attesta al quarantesimo posto con 29 giocatori.