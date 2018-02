L'ultimo derby tra Torino e Juventus è stato fatale a Sinisa Mihajlovic che dopo la sconfitta della sua squadra è stato esonerato dall'incarico di allenatore della compagine granata. Ora, alla vigilia di un altro derby tra le due formazioni del capoluogo piemontese, il tecnico serbo è tornato a parlare della sua ex squadra ai microfoni di Sky.



"Da quando mi hanno mandato via non leggo più i giornali e non guardo neanche la tv. Faccio il padre, faccio pugilato per sfogarmi e altre cose - ha dichiarato Mihajlovic - Voglio che sia chiaro che sono contento del ritorno al gol di Belotti e sono sempre contento quando so che il Toro vince e le cose vanno bene. Mi auguro che le cose vadano sempre così.”