Il tecnico del Torino Sinisa Mihajlovic ha parlare dell'attaccante Andrea Belotti anche con un riferimento in ottica mercato: "Gli dico di non dimenticarsi mai da dove viene. Deve restare umile e continuare a lavorare bene. Se una squadra mette sul piatto 100 milioni il presidente può fare poco, anche se poi dipende dal giocatore. Il Torino farà di tutto per trattenerlo, vedremo in estate".