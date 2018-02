Per due volte Sinisa Mihajlovic ha lasciato la Sampdoria. La prima volta lo ha fatto da calciatore, poi ha replicato da allenatore. In entrambi i casi una parte del pubblico blucerchiato è rimasta scottata dall'addio del mister doriano, che pure ha lasciato grandi ricordi dal punto di vista professionale sotto entrambe le vesti. Mihajlovic comunque continua a sentire un legame speciale con la Samp. In occasione del 49° compleanno dell'ex tecnico del Torino, Samp TV ha intervistato l'allenatore che ha ripercorso la sua doppia esperienza genovese: "La Samp per me ha sempre rappresentato una tappa importante nella mia carriera di giocatore e di allenatore perchè sono stato qua 4 anni bellissimi. Mi sono rilanciato in questo ambiente, perfetto per fare calcio, dopo un momento di difficoltà alla Roma" ha detto Mihajlovic, come riporta Sampdorianews.net. "Sono arrivato come allenatore anche per pagare un debito come ho detto tante volte - prosegue Sinisa - la Samp era in un momento difficile. Ci siamo salvati con tante giornate di anticipo, poi l'anno dopo abbiamo fatto molto bene. Per me rappresenta la mia casa". Uno dei suoi legami più importanti è stato quello con Boskov: "Dovevo arrivare alla Samp a 19 anni, ma per noi in ex Jugoslavia c'era una norma che vietava di lasciare il paese prima di 28 anni. Boskov era l'allenatore della Samp e mi voleva portare. Per me è stato un padre calcistico. E' stato il mio allenatore alla Roma, poi alla Samp ed in nazionale". Mihajlovic ha vissuto anche l'era di transizione tra i Garrone, che lo avevano scelto a novembre 2013, e Ferrero: "Il presidente sta facendo le cose in grande" conclude il mister serbo "e la squadra sta disputando un campionato al di là delle più rosee aspettative: i tifosi possono continuare a divertirsi".