Lo scorso 3 gennaio, dopo la sconfitta nel derby di Coppa Italia contro la Juventus, Sinisa Mihajlovic è stato esonerato dal ruolo di allenatore del Torino. Una doccia fredda per il tecnico, che non si aspettava l'improvviso licenziamento. Ora però il tecnico serbo potrebbe tornare in una panchina: secondo quanto riportato da Goal.com, infatti, Mihajlovic sarebbe tra i candidati per la sostituzione di Jocelyn Gourvennec, da poco sollevato dal proprio incarico, al Bordeaux.



Mihajlovic è legato contrattualmente con il Torino fino a giugno ma, in caso di rescissione anticipata, potrebbe allenare immediatamente una squadra straniera. Un percorso simile a quello fatto da Vincenzo Montella che, dopo l'addio al Milan, è ora sulla panchina del Siviglia.