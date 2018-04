Sinisa Mihajlovic è in pole per sostituire Roberto Mancini sulla panchina dello Zenit, ma c'è un problema: come rileva Tuttosport, se il Torino centrasse una clamorosa qualificazione in Europa League, il contratto di Mihajlovic sarebbe automaticamente rinnovato fino al 2019 e questo costringerebbe il serbo e Cairo a trattare per la risoluzione, cosa non semplice visti i rapporti tesi.