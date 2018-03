Il centrocampista rossonero Lucas Biglia è intervenuto a Milan TV dopo il successo sul Genoa: "Campo difficilissimo, molte squadre hanno perso punti. Qualche scoria è rimasta da giovedì perché fa male, sappiamo di non aver fatto le cose giuste ma abbiamo subito la rivincità giovedì. Dobbiamo giocare da squadra e fare quello che sappiamo. Stiamo lavorando, io, Bonucci e Romagnoli, per trovare i metri e le distanze giuste, per dare poi gli spazi di inserimento a Jack e Frank. Ora non guardiamo al calendario e alla classifica, gara dopo gara e vedremo. André Silva? Felice per lui perché lavora tantissimo in allenamento, ora speso che anche Kalinic possa riuscirci presto".