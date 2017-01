Alessio Romagnoli ha convinto tutti, anche i più scettici sui 25 milioni più bonus versati alla Roma. E' diventato il perno della difesa del Milan, una certezza assoluta dall'alto dei suoi 21 anni. Il certificato è arrivato nel doppio impegno, vinto, contro la Juventus: Higuain non ha mai segnato, e non ci è nemmeno andato vicino. Oggi contro il Cagliari toccherà un traguardo importante: 50esima presenza in serie A in rossonero, tutte da titolare. Il centrale di Anzio è entrato nella top 10 del club dal Dopoguerra, mettendo in relazione l'età e traguardo raggiunto.



CHE MEDIA VOTO - Vincenzo Montella lo conosceva già dal 2009, quando si ritrovò per la prima volta a iniziare una stagione in giacca e camicia invece che in maglietta e pantaloncini. Era diventato l'allenatore dei Giovanissimi Nazionali della Roma e quel classe 1995 dal grande fisico gli rubò subito l'attenzione. Adesso a Romagnoli ha dato ancora maggiore convinzione nei suoi mezzi, con una media voto da 6 pieno che è un ottimo risultato per un difensore centrale.



TRA RINNOVO E CHELSEA - Il progetto rossonero su questo ragazzo di Anzio è chiaro e unisce anche le due anime del club, sia quella italiana che quella cinese: c'è la volontà di sedersi, intorno a un tavolo, con il suo entourage per allungare ancora il contratto, in scadenza nel 2020. Semplicemente per rinnovare la fiducia, per farlo sentire ancora più importante e per spegnere le velleità del Chelsea di Conte che non ha mai smesso di corteggiare Romagnoli in questi mesi.