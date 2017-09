I tifosi del Rijeka, squadra croata impegnata questa sera contro il Milan allo stadio Giuseppe Meazza nel match valido per i gironi di Europa League, hanno invaso piazza Duomo, dove si sono radunati per marciare verso San Siro: petardi e fumogeni nel centro di Milano, oltre a tanti cori e un curioso siparietto con Pjanic, centrocampista della Juve presente per un evento legato allo sponsor (foto con la sciarpa del Rijeka e qualche battuta).



FERMATE DEVASTATE - Botti e petardi sono stati lanciati in continuazione, la polizia è schierata al loro seguito: i croati sono circa 5mila e nella strada verso lo stadio hanno devastato alcune fermate dei mezzi pubblici.