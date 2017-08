Marco Fassone e Massimiliano Mirabelli hanno fissato una scadenza: entro il 15 agosto il Milan deciderà su quale attaccante buttarsi per completare la campagna acquisti. Gli obiettivi restano i soliti, anche se gli ultimi sviluppi di mercato danno qualche indicazione più chiara. Pierre-Emerick Aubameyang non ha ancora rinnovato con il Borussia Dortmund, ma ha dichiarato di non volersi muovere. Non è invece ancora tramontata del tutto l’idea Andrea Belotti, così come indicano le quote dei bookmaker internazionali: se Belotti parte (la conferma al Torino è data intorno a 1,30), il Milan è in prima fila tra le destinazioni possibili, piazzato a 2,50, secondo quanto riporta Agipronews. Trovano riscontro sulla lavagna scommesse anche le ultime vicende relative ad Aubameyang la cui permanenza a Dortmund è ormai data a 1,10, mentre l’arrivo al Milan pagherebbe 7 volte la posta.