Nel momento delicato del Milan emerge un dato preoccupante: l'attacco non punge, nonostante la produzione offensiva sia in linea con una squadra che mira all'Europa. Da Suso e Deulofeu arrivano cross e palle filtranti che, da un lungo periodo a questa parte, non trovano un Bacca pronto a tramutarle in rete. Il Peluca ieri ha manifestato il suo disappunto al momento del cambio, un atteggiamento già visto sia con Montella che con Brocchi nella primavera dell'anno scorso e che non sarà più tollerato.



UN ADDIO AL TERZO TENTATIVO- Il tormentone ha accompagnato le ultime due sessioni di mercato: Bacca lascia il Milan. Nel prossimo luglio questo scenario si potrebbe concretizzare, nonostante i cinesi lo considerino un nome di livello internazionale. Montella vuole un attaccante con caratteristiche diametralmente opposte a quelle dell'ex Siviglia. Non solo la ricerca della profondità, ma anche capacità di far salire la squadra e garantire uno sbocco alla manovra che adesso prevede solo cambi di fronte tra i due esterni.



UN POKER DI IDEE - Sia i tifosi che il tecnico stesso, si aspettano una sessione di mercato estiva da assoluto protagonista del Milan, le ultime indiscrezioni raccontano di un budget da 150 milioni. I miracoli nel calcio non sempre realizzabili, senza qualità si fa fatica nel competere con squadre come Juventus, Roma, Napoli e Inter. Ecco perchè sono partiti i primi contatti esplorativi come nei casi di Insigne e Keita. Non solo un grande esterno, potrebbe arrivare anche un attaccante da venti gol a stagione. La lista comprende Andrea Belotti, il profilo ideale. Serviranno tanti milioni, almeno 70, per sedersi a trattare con il Torino(clausola da 100 a parte).Massimiliano Mirabelli ha due pallini, che a più riprese ha cercato di portare all'Inter quando era il capo degli scout: Pierre-Emerick Aubameyang e Edin Dzeko. Il primo è in rottura con il Borussia Dortmund ma il Real Madrid è un avversario temibile, pronto ad avvicinarsi agli 80 milioni richiesti dal club tedesco. Per quanto concerne il bosniaco, molto dipenderà dal rinnovo di Luciano Spalletti e dall'arrivo, sempre più probabile, di Monchi: un addio alla Roma non è impossibile. Attenzione a Romelu Lukaku, attaccante che sta facendo cose straordinarie con la maglia dell'Everton. A giugno sarà un uomo mercato, il Milan ci pensa ma deve cucire un rapporto con il suo agente Mino Raiola: l'occasione è servita, con il rinnovo di Gianluigi Donnarumma da fare. Quattro idee per tornare a sognare in grande.