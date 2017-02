Diego Abatantuono è notoriamente un grande tifoso del Milan, ma nell'ultima intervista ha espresso qualche dubbio sul presente della sua squadra del cuore. Come riporta l'Ansa, tra i temi citati anche Montella, Bacca e il closing, il tutto però dopo aver parlato così di Donnarumma: "È un grande portiere e un grande giocatore, di conseguenza non so ancora quanto potrà restare nel Milan, è in esatto contrasto con la logica degli acquisti del Milan e quello che è il suo valore di mercato. A volte vedo in campo una vena di comicità anche da parte di qualche giocatore del Milan. Visto che lui, Donnarumma, invece non fa ridere, magari lo prenderà qualcun altro. Ho la sensazione netta, purtroppo che lui non starà a lungo nel Milan, anche se spero che non sarà così. Montella? L'unica star, la vera grande intuizione. Senza l'allenatore quest'anno non avremmo raggiunto nessun risultato. Il closing è la cosa più citata ma che non si conclude mai, è difficile da capire, forse proprio perché è cinese. Mercato? Bacca non lo terrei".