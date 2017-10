Con Calabria che sta molto meglio ma deve essere ancora valutato giorno dopo giorno prima di tornare pienamente a disposizione, come spiegato dal Dottor Mazzoni a Milan TV, è significativa l'indicazione che arriva da Milanello dopo l'unico allenamento di martedì: Ignazio Abate - titolare sabato scorso - ha lavorato in gruppo.



Squadra in campo (ribassato) nel pomeriggio a partire dalle 15.00. Il lavoro odierno ha previsto una fase di riscaldamento atletico iniziale con esercizi di mobilità per gli arti inferiori, poi torello divisi in 2 gruppi. A seguire, esercitazioni tattiche sia difensive che offensive. Mercoledì la rifinitura si svolgerà alle 11.00, sempre a Milanello, mentre la conferenza stampa è in programma alle 18.20 italiane presso lo stadio Olimpico "Spyros Louis" di Atene, si legge su acmilan.com.