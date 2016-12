Ignazio Abate in conferenza stampa da Doha, ecco le dichiarazioni raccolte.



Sulle vittorie sulla Juventus: "Molto dal punto di vista dell'autostima, loro sono la squadra più forte d'Italia. Noi abbiamo qualità ma sarà una partita difficile. Arriviamo in buone condizioni fisiche e mentali, il gioco ci fa ben sperare per domani".



L'arma da usare: "Non lo so, ci stiamo preparando come sempre sulle nostre convinzioni, sui nostri principi. Bisogna viverla serenamente, come dice il mister dobbiamo essere spensierati. Loro sono più abituati, ma siamo fiduciosi".



Sul ritardo: "Non mi va di entrare nel merito, non ci sentiamo avvantaggiati ma ci deve dare più rabbia. Non voglio creare polemica, ma resta un dato di fatto che siamo arrivati un giorno dopo".



Sulla Supercoppa di Pechino del 2011: "Non abbiamo parlato di questo, sono passati tanti anni. Dispiace che sia stato ultimo trofeo".



Sul Milan italiano: “Fa piacere. Ci sono tanti italiani e giovani, ma anche giovani stranieri forti. Si è creato un bel mix, ma non siamo ancora sazi. Siamo ancora all’inizio, siamo concentrati sulla partita di domani che è molto importante per noi”.



Sul closing: "Non mi sembra l'argomento adatto per questa partita, siamo concentrati sul campo".



Sulle parole di Mandzukic: "Sanno benissimo dell'importanza di domani, potrebbe essere una rivincita della finale di coppa Italia dove avevamo tenuto testa. Abbiamo dimostrato che nelle grandi partite possiamo dire la nostra".



Sull’avvicinamento alla partita: “Sicuramente è una vigilia importante, ci teniamo molto. La cosa che ci tengo di sottolineare è che sono contento di aver reso orgogliosi i tifosi di noi. Sentiremo il loro supporto e vogliamo vincere anche per loro”.