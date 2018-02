Ignazio Abate, terzino del Milan, parla a Milan Tv prima della sfida di Coppa Italia contro la Lazio: "Non so se siamo al top e se lo siano loro. E' una partita difficilissima, più che domenica perchè incontriamo una squadra molto tecnica, forse ancora più solida della Roma. Arriviamo qua con grande rispetto e umiltà ma siamo anche consapevoli della nostra forza e del momento positivo. Dobbiamo essere battaglieri e mettere in campo le nostre qualità. Finale di Coppa Italia? Sarebbe importante ma è una partita difficilissima. Abbiamo grande rispetto per la Lazio, noi veniamo da una serie positiva ma non abbiamo fatto ancora niente, non vediamo l'ora di scendere in campo. Credo che tutto il gruppo sia molto tranquillo, quando prepari bene le partite con intensità in allenamento devi vivere le partite con serenità. Dobbiamo goderci al meglio la serata".