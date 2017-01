Ignazio Abate, terzino del Milan, ha parlato in diretta dall'evento Meet&Greet a Casa Milan, a fianco della Supercoppa Italiana, conquistata a Doha. Ecco le sue principali dichiarazioni al nostro inviato Daniele Longo:



SU MILAN-NAPOLI DEL PASSATO - "Erano sfide importanti. Ieri ho visto una foto di Maldini con Maradona e tornano in mente quei tempi. Sarà una partita bella da giocare e speriamo di fare una buona prestazione”.



SUL NAPOLI - "Abbiamo sempre fatto delle buone prestazioni. La squadra ha sempre risposto presente. Siamo in crescita, affronteremo questa partita consapevoli che possiamo fare risultato. Abbiamo ancora il ricordo dello 0-4 dell’anno scorso".



SU TORINO-MILAN - "Rivedendo la partita, siamo partita abbastanza bene. Il Toro aveva qualcosa di più dal punto di vista del temperamento. Nel secondo tempo abbiamo avuto una grande reazione. Lavoriamo sulle nostre lacune, siamo una squadra giovane. Siamo in crescita, c’è da migliorare, ma siamo sulla strada giusta".



SULLA SCARSA VENA REALIZZATIVA - "E’ un dato migliorabile. Abbiamo fatto i primi mesi di campionato molto buoni, ci siamo guadagnati il rispetto di tutti. Ora viene il difficile. In questo mese e mezzo si deciderà il vero obiettivo di tutte le squadre. Speriamo di esserci anche noi nella volata finale per un obiettivo importante"



SULLA SUPERCOPPA - "E’ stato un bel regalo per tutti, ma adesso va accantonata perché abbiamo altri obiettivi".



SU MONTOLIVO - "Sta lavorando bene, questo gruppo ha bisogno di lui, sia in campo sia fuori".



SU NIANG - "Chi ha sbagliato atteggiamento lo sa benissimo, le cose rimangono nello spogliatoio. Noi ci diciamo le cose in faccia, si riconosce quando uno sbaglia".