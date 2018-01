Christian Abbiati, team manager del Milan, ha parlato a Premium Sport prima della sfida contro il Cagliari:



SUL VENTO - “E’ capitato di giocare in condizioni simili. La cosa importante è la concentrazione e di non fidarsi di nessuno. Bisogna essere sempre pronti a rimediare agli errori, anche dei compagni”.



SULLA TRASFERTA - “Oggi è importante fare i tre punti e con una vittoria risaliremmo la classifica e rimarremmo agganciati alla Sampdoria. È importante proseguire il percorso che stiamo facendo con Rino”.



SU ANDRE' SILVA - “E’ un ragazzo spettacolare. Si impegna tantissimo. Sta avendo dei miglioramenti grossi e troverà il suo spazio in questo periodo molto intenso. Viene da un campionato non così difficile come la Serie A, ma da parte nostra e del mister c’è grande rispetto perché ha grandi qualità”.