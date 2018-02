Christian Abbiati, club manager del Milan, è intervenuto al termine del sorteggio di Europa League che ha messo di fronte Arsenal e rossoneri.



ESITO SORTEGGIO - "Alla fine eravamo rimasti in quattro, pensavo al Salisburgo. Con l'Arsenal è una sfida storica, affascinante, sarà sicuramente una bella partita. L'ultima volta vincemmo 4-0 in casa e poi al ritorno fu un disastro, perdemmo 3-0, abbiamo rischiato di uscire. Spero che in questa sfida non ricapiti la stessa cosa. Il Milan può passare, gli stimoli in una partita del genere vengono da soli, San Siro sarà tutto pieno, la squadra può farcela.

E' una bella gara, contro una grande squadra: forse non è più l'Arsenal di una volta ma per noi è positivo. Ora abbiamo un tour de force con campionato e semifinale di Coppa Italia, ma le ultime prestazioni ci danno fiducia".



SUL PRECEDENTE - 3-0 dopo il primo tempo? Ci fu un faccia a faccia tra di noi, non potevamo buttare via una partita perfetta con '45 minuti orridi".