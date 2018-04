Christian Abbiati, club manager del Milan, ha parlato ai microfoni di Premium Sport prima della partita dei rossoneri contro il Torino.



Queste le sue dichiarazioni: "Sognare la Champions o consolidare sesto posto? Dietro stanno facendo bene quindi è meglio consolidare la zona Europa League, poi vedremo cosa accadrà. Per la Champions è molto difficile, ci sono tre squadre davanti ma noi continuiamo a crederci. Mancano sempre meno giornate ma fino a che la matematica non ci condanna ci crediamo. Belotti ricorda Shevchenko? Sì, perché Sheva aveva una percentuale impressionate, su 100 tiri prendeva 90 volte la porta. Belotti vede molto la porta e sicuramente gli assomiglia. Come sta Donnarumma dopo le polemiche degli ultimi giorni? Quando è uscito il video gli è dispiaciuto ma era una cosa goliardica con un parente: non è successo niente di grave".