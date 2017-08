Christian Abbiati, team manager del Milan, parla a Milan Tv: "Cutrone? Vederlo crescere, e lo stesso vale per Locatelli e Zanellato, fa tanto piacere. Ho seguito questi ragazzi fin dai tempi degli Allievi: sono soddisfazioni, inoltre debuttare in Prima Squadra non è mai facile. Cagliari? Le insidie ci sono sempre. Bisogna affrontarlo con lo spirito giusto, pensando solo ai tre punti che sono fondamentali per chiudere al meglio questo scorcio di stagione".