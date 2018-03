Christian Abbiati, team manager del Milan, parla a Premium Sport prima della sfida con la Juve: "André Silva? Arriva da due gol importantissimi. Il mister ha grande stima per tutti i nostri attaccanti e oggi ha scelto André Silva".



Sulle voci fuori dal campo: “Noi dobbiamo pensare al campo, non ci interessa quello che succede fuori. La società ci rassicura sempre”.



Sulla stagione: “Quando ci sono tanti acquisti non è facile partire subito forte. Ora si conoscono meglio e anche il mister ha grandi meriti, tutti lo seguono. È molto credibile, è più facile per i giocatori seguire un allenatore così”.



Sulla partita: “Abbiamo grande rispetto per la Juve, ma arriviamo a Torino per giocarcela”.



Su Donnarumma: “Gigio è molto carico, è molto motivato”