Il club manager del Milan, Christian Abbiati, parla a Premium Sport prima della sfida con la Roma: "Dobbiamo pensare una partita alla volta. Stasera sarà difficile, ma arriviamo da un momento positivo e vogliamo continuare su questa strada. Quando i risultati iniziano ad arrivare acquisisci fiducia, ora la squadra gioca come un gruppo unito. Gattuso ha le idee ben chiare, sta cercando di trasmetterle ai giocatori e credo ci stia riuscendo. L'Arsenal? Affronteremo una grande squadra, ma ora non ci pensiamo. E' un ciclo difficile ma affascinante quello che ci aspetta. Oggi ci giochiamo una conferma in campionato, mercoledì per la finale di Coppa Italia. Poi il derby, che è sempre il derby. Donnarumma? Spero possa battere il mio record di presenze. Ha un contratto lungo, è uno dei più forti al mondo: spero possa rimanere a lungo".