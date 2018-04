Il club manager del Milan, Christian Abbiati, ha parlato ai microfoni di Premium Sport a pochi minuti dal fischio d'inizio della sfida tra i rossoneri e l'Inter: "Come si vive il derby da dirigente? E’ totalmente diverso. Quando sono in panchina continuo a camminare perché sento di più le gare rispetto a quando giocavo. Ora non posso intervenire e reagire e le vivo in maniera più intensa. Manca un giocatore di livello internazionale a questo Milan? Siamo una squadra giovane, stiamo facendo un percorso di crescita. Questi ragazzi devono fare le proprie esperienze, abbiamo molta fiducia in questi ragazzi".



CHAMPIONS - "È una gara importantissima. Ci sono in palio tre punti fondamentali per entrambe le squadre, noi abbiamo una piccola speranza per restare aggrappati a un obiettivo che fino a qualche tempo fa sembrava impossibile. A Torino si sono visti un grande atteggiamento e abbiamo fatto un’ottima prestazione poi abbiamo perso per un errore. L’importante è ripetere la prestazione".



DONNARUMMA CRITICATO PER IL GOL DI DYBALA - "Ci ha abituato talmente bene che ora si nota ogni minima incertezza. Ha già quasi 100 presenze in Serie A, è un talento enorme con ampi margini di miglioramento".



GATTUSO - "Rino riesce a trasmettere il suo carisma a tutti i giocatori, è impressionante. E’ scatenato anche in allenamento, ha tanta voglia come se fosse un giocatore agli inizi della carriera".



ICARDI - "È strepitoso, è uno dei più forti. In area pochi si muovono come lui".