Christian Abbiati, club manager del Milan, è intervenuto a Premium Sport prima del match con il Bologna e ha commentato le dure parole di Gattuso: "Rino ha rilasciato queste dichiarazioni per alzare la concentrazione di tutti. La settimana è stata tranquillissima, ha fatto bene a tenere la squadra compatta. Abbiamo un obiettivo importante da raggiungere. La partita di oggi è importantissima. Calo? Abbiamo fatto tantissime partite ed è normale che ci sia stanchezza. Dobbiamo aiutarci tutti e chi entra, deve dare un aiuto ai compagni. Bologna? E’ un campo difficile. Gioca bene, ha degli ottimi elementi. Oggi dobbiamo essere concentrati al massimo, fa anche molto caldo. La crescita di Donnarumma? Ha 19 anni, ha già 100 presenze nel Milan e un margine di miglioramento ampio. È normale che all’inizio gli si perdonasse tutto, ora le incertezze vengono fatte notare di più. Ma è un ragazzo con margini ampi e anche in questo campionato ha fatto delle parate decisive. Difficoltà con le piccole? Quando giochi con le big, c’è sempre la vittoria in palio. Le altre si vengono a difendere. La personalità che manca è quella di saltare l’uomo. Suso ci ha abituato a queste cose e anche Calhanoglu ha nelle corde questo colpo. Ma non erano a disposizione. Quando salti l’uomo, cambi il sistema difensivo degli avversari".