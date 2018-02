Christian Abbiati, club manager del Milan, ha rilasciato queste parole ai microfoni di Premium Sport prima della gara contro la Samp:



Sulla gara: “E’ una partita fondamentale come il derby di Coppa Italia e quella contro la Lazio. Giochiamo contro una squadra che ci precede in classifica, quindi sarà importante vincere per noi”.



Sull’Inter: “Oggi giochiamo contro la Samp e pensiamo solo alla Samp. All’Inter penseremo tra due partite”.



Su Donnarumma: “Gigio è giovane, ma ha una grande personalità. Giovedì ha fatto un bel gesto, siamo contenti che sia tornato l’amore con i tifosi”.



Sulla Sampdoria: “Bella squadra, organizzata e pericolosa in avanti. Non sarà facile, i tifosi ci aiuteranno, ma non sarà semplice per noi”.



Su Gattuso: “La società gli ha dato una grande chance e lui la sta sfruttando. Rino dice sempre quello che pensa, non prende in giro nessuno e sta dimostrando le sue qualità sul campo”.