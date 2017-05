Il Milan si avvicina concretamente al suo primo colpo in difesa. Vi abbiamo raccontato tutte le tappe dell'operazione Mateo Musacchio che ormai sta per completarsi definitivamente: l'idea della scorsa estate, l'inizio della trattativa, il nuovo incontro a inizio febbraio con i suoi agenti per trovare l'accordo col ragazzo. E adesso, il Milan sta davvero chiudendo l'affare per rinforzare il reparto arretrato con il centrale argentino classe '90 del Villarreal.



ACCORDO TOTALE - E' stato trovato l'accordo anche con il club spagnolo, attorno ai 18 milioni di euro tra fisso e bonus. Il Villarreal è pronto a dire sì a questa proposta del Milan e definire l'operazione con Musacchio che non ha intenzione di rinnovare, così verrà ceduto a un anno dalla scadenza. Per lui, in rossonero, pronto un contratto da quattro anni di cui vanno ancora limati i dettagli. Ultime tappe burocratiche di un affare che nasce da lontano e sta per arrivare al traguardo, ad oggi non decolla il discorso De Vrij per cui Lotito continua a fare resistenza. E il Milan è sempre stato convinto: Musacchio è la prima scelta. E vede il rossonero.