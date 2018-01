Daniele Adani, opinionista di Sky Sport, parla dopo la vittoria del Milan sulla Lazio: "Il Milan è stato bravo a difendere, ha voluto vincere questa partita dall’inizio, non si può dire che non abbia meritato i tre punti. Calabria ha sempre fatto bene il proprio compito in fase difensiva ed è stato bravo anche in costruzione. Calhanoglu, Biglia, Bonaventura, Kessie e i centrali di difesa hanno fatto bene, è una squadra che lavora sia nelle difficoltà che nella gloria in maniera coesa".