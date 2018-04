Qualcosa, a livello mentale, si è spezzato dopo la sconfitta di Torino. Il Milan è parso stanco soprattutto nella testa più che fisicamente e lo si nota dalle idee confuse in fase di impostazione e da alcune marcature da codice rosso come quella di Musacchio su Politano. Il pareggio ottenuto contro il Sassuolo serve come un brodino in piena estate, considerando che la Lazio è scappata a più otto punti.



QUESTA VOLTA SBAGLIA GATTUSO - Il Milan ha creato, ha tirato verso la porta ben 22 volte. Il problema con il gol è ormai cronico e chiaro a tutti, probabilmente si cercherà di risolverlo in sede di mercato. Questa sera, però, non solo gli attaccanti hanno commesso qualche errore di troppo: per la prima volta anche Gattuso finisce sul banco degli imputati. Il passaggio, nel secondo tempo, alla difesa a tre ha portato solo tanta confusione e distanza tra i reparti. Con tutti gli attaccanti in campo paradossalmente il Diavolo ha creato poco e nulla, cercando di sfondare solo per via centrali. Il passaggio al 4-4-2, togliendo un Bonaventura irriconoscibile, poteva essere una soluzione, visto le prove fatte nelle scorse settimane, Una notte amara che cambia le prospettive: dalla possibile rincorsa Champions alla Fiorentina a meno due. La formazione viola sta viaggiando su ritmi forsennati e, da questa sera, fa più paura.