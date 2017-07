Due club ambiziosi, che cercano la luce dopo anni bui. Milan e Marsiglia vogliono tornare grandi e sanno che per farlo è necessario allestire una squadra all'altezza. Fassone e Mirabelli hanno scelto di intervenire subito, con sei acquisti in un mese (il settimo, Conti, firmerà domani), Zubizarreta ha preferito prendersi del tempo, lavorando soprattutto in uscita, ora è pronto ad accelerare. Tanto che, secondo quanto appreso da Calciomercato.com,. Il colombiano, dopo 34 gol i 77 partite in rossonero, è pronto a fare la valigia, consapevole che non è più una prima scelta di Montella, e valuta tutte le proposte. Anche quella dell'OM, a caccia di un nuovo attaccante, che gli garantirebbe una maglia da titolare nell'anno che porta al Mondiale in Russia., ma potrebbe lasciar partire l'ex punta di Bruges e Siviglia anche per 20.Il Marsiglia è a caccia di un nuovo numero 9, motivo per il quale, secondo quanto appreso da Calciomercato.com,Il francese resta sulla lista dei partenti del Milan, ma difficilmente farà ritorno nella Ligue 1, dove ha già vestito le maglie di Caen e Montpellier. Per il giocatore che ha giocato gli ultimi sei mesi al Watford restano vive le piste in Premier League e in Serie A.